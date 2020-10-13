Президент Украины Владимир Зеленский не наделен никакими полномочиями на проведение опросов или референдумов, поэтому его инициативу в день местных выборов следует трактовать как превышение полномочий и покушение на государственный переворот. Об этом 13 октября сообщила общественная организация силовиков «Рух сопротивления капитуляции» в Facebook

Зе-опрос: украинцам предложат легализовать каннабис — СМИ © CC0, Pixabay Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября на местные выборы и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно.

«Цель этого "опроса" понятна — путем манипуляций Зеленский и его окружение хотят блицкригом продавить очевидные непопулярные и вредные для государства решения, например капитуляцию в войне с Россией, которые они пока боятся воплотить в жизнь из-за сопротивления украинского гражданского общества», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что опрос Зеленского следует трактовать как скрытую агитацию в день голосования. В организации считают, что президент подрывает основы государственности и должен понести за это ответственность.

Ранее инициативу властей раскритиковала партия «Голос» и депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

Во время президентской кампании Зеленский заявил о том, что на Украине необходимо проводить референдумы. Для этого он подготовил соответствующий законопроект, и Рада его поддержала в первом чтении. Однако в целом закон так и не был принят.