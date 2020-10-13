В сентябре Анастасия Шульженко заявила о том, что беременна от стриптизера Сергея Глушко, мужа Наташи Королевой, известного под псевдонимом Тарзан. Он в измене признался и пообещал подать с суд на любовницу за разглашение личной информации. Теперь Шульженко сама написала заявление в полицию - за побои, о чем сообщила у себя Instagram 13 октября

По словам Шульженко, она дождалась Тарзана после его очередного концерта за кулисами, чтобы поговорить. Но артист оттолкнул ее, отчего девушка упала на пол. Позже она сообщила, что в результате получила черепно-мозговую травму.

«За что я так тяжело сейчас расплачиваюсь!? За 1,5 года счастья!? Как может мужчина, сильный, нежный, вдруг превратиться в человека третирующего тебя, в преследующего тебя гонителя!? После падения глаза совсем не видят, ведь и так были проблемы. Врачи говорят, что же Вы хотели после сотрясения мозга!?— написала девушка.

Тарзан решил подзаработать на своей измене Королевой © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк Вадим Лялин.

Скандал в семье Королевой и Глушко разразился, когда Анастасия Шульженко выложила пост с признанием, что беременна от Тарзана. Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королевой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности.

Певица написала заявление в полицию по факту кражи. Позже шоумен нашел в себе силы и сделал публичное признание, что не хочет отрицать очевидное.

Шульженко появилась в эфире одного из ток-шоу, где не подтвердилось отцовство Тарзана в отношении ее будущего ребенка. Девушка отрицает кражу и говорит, что любит Тарзана.