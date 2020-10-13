По словам Шульженко, она дождалась Тарзана после его очередного концерта за кулисами, чтобы поговорить. Но артист оттолкнул ее, отчего девушка упала на пол. Позже она сообщила, что в результате получила черепно-мозговую травму.
«За что я так тяжело сейчас расплачиваюсь!? За 1,5 года счастья!? Как может мужчина, сильный, нежный, вдруг превратиться в человека третирующего тебя, в преследующего тебя гонителя!? После падения глаза совсем не видят, ведь и так были проблемы. Врачи говорят, что же Вы хотели после сотрясения мозга!?— написала девушка.
По факту причинения вреда здоровью Шульженко подала заявление в полицию, что подтвердил ее адвокат Вадим Лялин.
Скандал в семье Королевой и Глушко разразился, когда Анастасия Шульженко выложила пост с признанием, что беременна от Тарзана. Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королевой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности.
Певица написала заявление в полицию по факту кражи. Позже шоумен нашел в себе силы и сделал публичное признание, что не хочет отрицать очевидное.
Шульженко появилась в эфире одного из ток-шоу, где не подтвердилось отцовство Тарзана в отношении ее будущего ребенка. Девушка отрицает кражу и говорит, что любит Тарзана.