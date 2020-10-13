Избирательный кодекс Украины не содержит ни одного упоминания о каких-либо опросах. Об этом 13 октября заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире «Прямого»

Зеленский решил провести «недореферендум» в день выборов © пресс-служба президента Украины

При этом Кошель отметил, что даже если парламент проголосует за соответствующие изменения, должно пройти время, чтобы официально внести этот вопрос на рассмотрение ЦИК.

«Я противник любых опросов на избирательном участке. Если власть хочет знать мнение избирателей, то она может заказать проведение социологического опроса в авторитетных социологических структурах и получить четкий результат. Но вопрос в другом. Социологический опрос даст точный результат, а так называемые опросы на избирательных участках позволят опросить лишь около половины избирателей, которые придут на избирательные участки», — добавил Кошель.

По его мнению, ситуация с опросом имеет исключительно политтехнологический характер.

Ранее во вторник, 13 октября, Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки в день местных выборов и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие именно будут вопросы, президент пообещал сообщить позже.

На Украине 5 сентября официально стартовала избирательная кампания местных выборов. В субботу, 24 октября наступит так называемый день тишины, то есть запрет на агитацию. В воскресенье, 25 октября проведут выборы, а результаты станут известны 6 ноября.