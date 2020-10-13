Знаменитость похвасталась фигурой в бикини, скромно подписав снимки «Playboy 1990».
«Сводишь с ума», «Горячая штучка», «Михаил, я случайно забрёл сюда. Что-то вы сильно изменились со времён Виа Гры», — отреагировали подписчики.
Могиленец родилась в Херсоне, стала заниматься вокалом, чтобы преодолеть заикание. В начале музыкальной карьеры придумала себе необычный псевдоним. По словам певицы, Миша и Романов — это имя и фамилия двух молодых людей, в которых она была влюблена.
В 2013 году приняла участие в шоу «Хочу V ВИА Гру». Выступала в коллективе вместе с Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой.