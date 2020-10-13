Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Миша Романова (Наталья Могиленец) поделилась с фанатами фото своего отдыха в Египте. Снимки она опубликовала в Instagram 12 октября

Украина.ру на Youtube Российская вакцина: готовы ли украинцы отступить от принципов? - видео