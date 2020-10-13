Во вторник, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября на местные выборы и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно.
«Среди вопросов не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках», — подчеркнул собеседник.
Партия «Голос» выступила против инициативы Зеленского по опросу, считая, что таким образом будет незаконно решен вопрос с конфликтом в Донбассе. Кроме того, украинские СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что на всеукраинский опрос также якобы вынесут вопросы по поставке воды в Крым и внешнеполитическому курсу.
Зеленский во время президентской кампании заявил о том, что на Украине необходимо проводить референдумы. Для этого он подготовил соответствующий законопроект и Рада его поддержала в первом чтении. Однако в целом закон так и не был принят. На Украине местные выборы состоятся 25 октября. Результаты станут известны 6 ноября.