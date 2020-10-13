Вопросы по теме Донбасса не будут выносить на всеукраинский опрос, который пройдет во время местных выборов на Украине 25 октября. Об этом 13 октября «РБК-Украина» сообщил источник в Офисе президента

Во вторник, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября на местные выборы и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно.

«Среди вопросов не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках», — подчеркнул собеседник.

Депутат Рады заявил, что опрос Зеленского взорвет страну © Facebook/Iryna Gerashchenko

Зеленский во время президентской кампании заявил о том, что на Украине необходимо проводить референдумы. Для этого он подготовил соответствующий законопроект и Рада его поддержала в первом чтении. Однако в целом закон так и не был принят. На Украине местные выборы состоятся 25 октября. Результаты станут известны 6 ноября.