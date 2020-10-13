Америка уходит сейчас со сцены как мировой гегемон. Но России легче не будет, так как ей придется иметь дело с сателлитами США. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Ахметов для Зеленского, как в «Белом солнце пустыни», «любимая жена» © РИА Новости, Нина Зотина

«Россия в мире себя будет чувствовать как медведь, окруженный стаей шакалов, которые кусают со всех сторон. Тут либо надо бить сильно каждого, чтобы неповадно было, либо отбиваться со всех сторон», — считает Царев.

Политик добавил, что выполнить эту задачу может быть труднее, чем иметь дело со старым «добрым» и известным противником.

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