Эксперт в частности отметил, что США занимают нейтральную позицию по отношению к белорусскому майдану, а педалировали его Литва и Польша.
«Россия в мире себя будет чувствовать как медведь, окруженный стаей шакалов, которые кусают со всех сторон. Тут либо надо бить сильно каждого, чтобы неповадно было, либо отбиваться со всех сторон», — считает Царев.
Политик добавил, что выполнить эту задачу может быть труднее, чем иметь дело со старым «добрым» и известным противником.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.