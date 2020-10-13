Козак провел переговоры с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым и премьером Садыром Жапаровым. Подробности пока не сообщаются.
В пресс-службе лидера Киргизии отметили, что с начала кризиса в стране Жээнбеков несколько раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. В ходе удаленных переговоров российская сторона выражала беспокойство событиями в Бишкеке и предлагала помощь в урегулировании ситуации.
Ранее Жээнбеков заявлял, что готов покинуть пост президента, но только после того, как ситуация в стране вернется в правовое русло.
5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
В субботу, 10 октября, стало известно, что Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников. Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.