Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Бишкек по поручению главы РФ Владимира Путина, чтобы обсудить события, происходящие в республике. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба президента Киргизии

Козак провел переговоры с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым и премьером Садыром Жапаровым. Подробности пока не сообщаются.

В пресс-службе лидера Киргизии отметили, что с начала кризиса в стране Жээнбеков несколько раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. В ходе удаленных переговоров российская сторона выражала беспокойство событиями в Бишкеке и предлагала помощь в урегулировании ситуации.

Не в тюрьму, так в ссылку: Серенко рассказал, что бывает с киргизскими президентами и что ждет Жээнбекова © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

В субботу, 10 октября, стало известно, что Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников. Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.