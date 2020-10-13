Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев считает, что президент Украины Владимир Зеленский нарушит украинское законодательство, предлагая гражданам на местных выборах 25 октября ответить на ряд отдельных вопросов. Об этом 13 октября он написал у себя в Facebook

Во вторник, 13 октября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно. Офис Зеленского объяснил идею с опросом в день выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«У меня не пять вопросов, а один: те, кто говорил, что как будет повод, то вынесут Зеленского, где вы теперь?! Этот недопрезидент в нарушение всех законов снова пытается "впарить" какой-то неизвестный опрос с неизвестным контекстом. Этот международный позор Украины сейчас может просто взорвать страну и усилить раскол, если бросит контраверсионную тему», — написал он.

В июне Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению. В целом закон так и не был принят. На Украине 5 сентября официально стартовала избирательная кампания местных выборов. 24 октября наступит так называемый день тишины, то есть запрет на агитацию. 25 октября проведут выборы, а результаты станут известны 6 ноября.

Ранее в Офисе президента уточнили, что итоги опроса не будут иметь юридической силы.