Во вторник, 13 октября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно.
«У меня не пять вопросов, а один: те, кто говорил, что как будет повод, то вынесут Зеленского, где вы теперь?! Этот недопрезидент в нарушение всех законов снова пытается "впарить" какой-то неизвестный опрос с неизвестным контекстом. Этот международный позор Украины сейчас может просто взорвать страну и усилить раскол, если бросит контраверсионную тему», — написал он.
В июне Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению. В целом закон так и не был принят. На Украине 5 сентября официально стартовала избирательная кампания местных выборов. 24 октября наступит так называемый день тишины, то есть запрет на агитацию. 25 октября проведут выборы, а результаты станут известны 6 ноября.
Ранее в Офисе президента уточнили, что итоги опроса не будут иметь юридической силы.