Опрос, который предлагается провести во время местных выборов на Украине 25 октября, в отличие от референдума не будет иметь прямых юридических последствий. Об этом 13 октября сообщается на сайте президента Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Зеленский решил провести «недореферендум» в день выборов © пресс-служба президента Украины

«Не только референдумы могут использоваться как средство непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики. Опрос — другой инструмент. У каждого инструмента есть свой смысл и юридическое значение. Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества», — говорится в сообщении.

Какие именно будут вопросы, Офис президента не сообщил.

В июне Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению. В целом закон так и не был принят. Первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук заявил, что решения, принятые на референдумах, будут нести не консультативный, а обязательный характер.

На Украине 5 сентября официально стартовала избирательная кампания местных выборов. 24 октября наступит так называемый день тишины, то есть запрет на агитацию. 25 октября проведут выборы, а результаты станут известны 6 ноября.