«Уважаемые друзья, знакомые, подписчики, болельщики и все кто меня знает! Я решил идти в депутаты по Покровскому району и Кураховскому ОТГ. Не просто давалось мне это решение и не один год, скажу так», — написал он.
Говоря о том, для чего ему это нужно, Воробей пояснил: «А для того, чтобы развивать спорт в нашем регионе».
«Донбасс для меня родной край, и вот более 6 лет хочется мира и развития в регионах!» — подчеркнул спортсмен.
По его словам, спорт должен стать доступным для каждой семьи, и он знает, как этого добиться.
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Уважаемые друзья, знакомые, подписчики, болельщики и все кто меня знает! Я решил идти в депутаты по Покровскому району и Кураховскому ОТГ. Не просто давалась мне это решение и не один год скажу так…Вы спросите зачем мне это?! — А для того, чтобы развивать спорт в нашем регионе. Донбасс для меня родной край и вот более 6 лет хочется мира и развития в регионах! Ставлю перед собой задачу не только сберечь то что есть,а и развивать существующую спортивную инфраструктуру в г.Курахово и Покровском районе. Наши дети заслуживают на лучшие условия для тренировок и имеют все шансы выходить на Всеукраинский и международный уровень! Хочу искать и открывать таланты и видеть новых звёздочек, которые будут славить родной край.Спорт должен быть доступным для каждой семьи. Решить существующие проблемы возможно и я знаю как это сделать! Пришло время действовать и что то менять,а не просто решать и красиво говорить! Надеюсь на поддержку! Только вместе мы можем что-то изменить и прийти к победе!В командеЗЕ Покровский район мой #6 в списке. Кураховское ОТГ мой # 1 в списке. #курахово #покровск #донецкаяобласть #покровскийрайон #слуганарода #слуганароду #командазеленского #спортукраина #спортдонецкаяобл #кураховскаятэц #кураховскаяшкола #выборы2020украина #люблюспорт #футболкурахово #футболисты#донбасс
Воробей выступал за «Шахтер» с 1995-го по 2007 год и забил в 219 матчах чемпионата Украины 80 мячей, был трехкратным чемпионом и трехкратным обладателем Кубка Украины.
Позже выступал за «Днепр», киевский «Арсенал» и харьковский «Металлист».
За сборную Украины в период 2000-2008 годов Андрей в 68 матчах забил 9 голов.