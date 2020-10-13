Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины, 41-летний Андрей Воробей сообщил у себя в Instagram 13 октября, что намерен баллотироваться по Покровскому району и Кураховской ОТГ Донецкой области на местных выборах от партии «Слуга народа»

«Уважаемые друзья, знакомые, подписчики, болельщики и все кто меня знает! Я решил идти в депутаты по Покровскому району и Кураховскому ОТГ. Не просто давалось мне это решение и не один год, скажу так», — написал он.

Говоря о том, для чего ему это нужно, Воробей пояснил: «А для того, чтобы развивать спорт в нашем регионе».

«Донбасс для меня родной край, и вот более 6 лет хочется мира и развития в регионах!» — подчеркнул спортсмен.

По его словам, спорт должен стать доступным для каждой семьи, и он знает, как этого добиться.

Партия Зеленского стала его проблемой. Каковы шансы «Слуги народа» на местных выборах — 2020 © president.gov.ua

Позже выступал за «Днепр», киевский «Арсенал» и харьковский «Металлист».

За сборную Украины в период 2000-2008 годов Андрей в 68 матчах забил 9 голов.