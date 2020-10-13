Эксперт подчеркнул, что Россия сделала все для поддержки Лукашенко, однако он по-прежнему не отказался от многовекторной политики, не прекратил попытки наладить отношения с Западом и не собирается признавать российский статус Крыма, что в условиях Союзного государства является нонсенсом.
«А санкции? Лукашенко поддержал все санкции против России. Он на них зарабатывает. Что, контрабанда прекратилась? Где закрытие границ? Как шли фуры с "белорусскими креветками", так и идут. Он не сделал ни шага в сторону России», — категоричен Суздальцев.
Политолог посетовал, что российской власти для изменения ситуации нужно искать контакты не только с Лукашенко, но и с людьми из его окружения, а также с частью белорусской оппозиции, где есть люди, не связанные с Западом.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.