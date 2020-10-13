Несмотря на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть границы с Польшей и Литвой, все на границе прекрасно работает. Об этом рассказал специалист по вопросам Белоруссии Андрей Суздальцев в эфире интернет-канала «Политвера»

Суздальцев объяснил, зачем на самом деле БелАЗ хочет перенести производство в Россию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«А санкции? Лукашенко поддержал все санкции против России. Он на них зарабатывает. Что, контрабанда прекратилась? Где закрытие границ? Как шли фуры с "белорусскими креветками", так и идут. Он не сделал ни шага в сторону России», — категоричен Суздальцев.

Политолог посетовал, что российской власти для изменения ситуации нужно искать контакты не только с Лукашенко, но и с людьми из его окружения, а также с частью белорусской оппозиции, где есть люди, не связанные с Западом.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.