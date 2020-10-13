«Лично я, если этот вопрос появится в повестке дня, буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам и против идеи призыва украинцев массово возвращаться домой», — сказал он.
Кулеба отметил, что МИД Украины уже выполнил свою функцию по содействию в возвращении украинцев домой в начале пандемии.
«Это была беспрецедентная операция. Наступила новая реальность. Все, кто хотел вернуться, уже вернулись», — сказал он.
Министр также добавил, что в начале пандемии общество было готово к жестким ограничениям, а сейчас — нет.
«Действовать так же, как правительства действовали в начале пандемии, уже невозможно. Тогда было много непонятного и много вопросов. Сейчас необходимо думать о последствиях полного закрытия стран для экономики», — сказал он.
Международные партнеры, по словам Кулебы, придерживаются такого же мнения.
Запрет на въезд на Украину для иностранцев утратил силу 28 сентября.