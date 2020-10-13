Министерство иностранных дел Украины выступает против возможного закрытия границ во время второй волны пандемии коронавируса. Об этом на брифинге сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Трансляция 13 октября велась на странице ведомства в Facebook

«Лично я, если этот вопрос появится в повестке дня, буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам и против идеи призыва украинцев массово возвращаться домой», — сказал он.

Кулеба отметил, что МИД Украины уже выполнил свою функцию по содействию в возвращении украинцев домой в начале пандемии.

«Это была беспрецедентная операция. Наступила новая реальность. Все, кто хотел вернуться, уже вернулись», — сказал он.

На Украине до Нового года могут продлить жесткие ограничения по коронавирусу - Ляшко © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Действовать так же, как правительства действовали в начале пандемии, уже невозможно. Тогда было много непонятного и много вопросов. Сейчас необходимо думать о последствиях полного закрытия стран для экономики», — сказал он.

Международные партнеры, по словам Кулебы, придерживаются такого же мнения.

Запрет на въезд на Украину для иностранцев утратил силу 28 сентября.