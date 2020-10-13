Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова отказалась от встречи с президентом Александром Лукашенко в СИЗО. Об этом 13 октября сообщил ее адвокат Александр Пыльченко в эфире «Эхо Москвы»

Колесникова призвала белорусов бойкотировать товары госпредприятий © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Такой креативный ход Лукашенко. Я не помню случаев, чтобы кто-то приходил к арестованным лицам и вел беседы об изменении Конституции или что-то подобное», — отметил адвокат.

По его словам, Колесникова отказалась, поскольку люди в гражданском, приехавшие к ней в СИЗО, не представились и не сообщили, куда собираются ее везти.

Встреча Лукашенко с арестованными оппозиционерами в СИЗО КГБ длилась около четырех часов. Они, в частности, обсуждали изменения в Конституцию. Позже двоим арестованным изменили меру пресечения: директору компании PandaDoc Дмитрию Рябцевичу и политологу Юрию Воскресенскому.