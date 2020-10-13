Он рассказал, что встреча стала неожиданностью для оппозиционеров.
«Такой креативный ход Лукашенко. Я не помню случаев, чтобы кто-то приходил к арестованным лицам и вел беседы об изменении Конституции или что-то подобное», — отметил адвокат.
По его словам, Колесникова отказалась, поскольку люди в гражданском, приехавшие к ней в СИЗО, не представились и не сообщили, куда собираются ее везти.
Встреча Лукашенко с арестованными оппозиционерами в СИЗО КГБ длилась около четырех часов. Они, в частности, обсуждали изменения в Конституцию. Позже двоим арестованным изменили меру пресечения: директору компании PandaDoc Дмитрию Рябцевичу и политологу Юрию Воскресенскому.