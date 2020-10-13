Политтехнолог Марат Баширов считает, что наиболее вероятным разрешения кризиса в Белоруссии является частичная интеграция с Россией с сохранением независимости Белоруссии в части приватизации. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Темп интеграции Белоруссии с РФ зависит от силы давления Запада на Лукашенко - искусствовед © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Это хороший вариант, на самом деле, и для России, потому что владеть — не значит быть богатым. Торговать, где у тебя покупают, — вот формула успеха. Европа покупать не будет, значит, промежуточный вариант вот такой. То есть новая белорусская экономическая элита, торговые рынки, ориентированные на Россию и страны СНГ. Из этого уже будут рождаться новые партии и новая Конституция», — сказал Баширов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.