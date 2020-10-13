Украинский певец Виктор Павлик, объявивший на днях в Facebook, что идет кандидатом в Днепропетровский облсовет от «Слуги народа», рассказал своим подписчикам в соцсети, что это была шутка

Ранее Павлик анонсировал свой поход во власть и сообщил, что баллотируется в депутаты от «Слуги народа» в Днепропетровской области.

«Не мог даже и подумать, что вы мне так верите! Это самый настоящий фейк! ФЕЙК ФЕЙКОВИЧ! Я просто хотел немного разбавить этот серый дождливый день. А оказалось, что неудачно я пошутил», — заявил певец.

Лица и ноги украинской эстрады © Пресс-служба

В комментарии «Комсомольской правде» Павлик поделился подробностями: «У меня друг в Днепропетровской области действительно идет, и я попросил, чтобы девочки поменяли его фото на мое. Вот такой прикол осенил меня сегодня, и решил я приколоться. Чтобы немножко погудели-пошумели».

Неудивительно, что сообщение о планах звезды некоторые приняли за чистую монету. Певец сопровождал в концертном туре «Квартал-95», выступал в музыкальной программе во время предвыборных дебатов 19 апреля на «Олимпийском».

Кроме того, строка из его песни «Ні обіцянок, ні пробачень» (ни обещаний, ни извинений. — Ред.) использовалась командой Владимира Зеленского в предвыборной агитации.