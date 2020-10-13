Ранее Павлик анонсировал свой поход во власть и сообщил, что баллотируется в депутаты от «Слуги народа» в Днепропетровской области.
«Не мог даже и подумать, что вы мне так верите! Это самый настоящий фейк! ФЕЙК ФЕЙКОВИЧ! Я просто хотел немного разбавить этот серый дождливый день. А оказалось, что неудачно я пошутил», — заявил певец.
Сообщается, что мнения подписчиков знаменитости после объявления о начале политической карьеры разделились: кто-то поддержал его, а кто-то заявил, что после похода во власть он «не отмоется».
В комментарии «Комсомольской правде» Павлик поделился подробностями: «У меня друг в Днепропетровской области действительно идет, и я попросил, чтобы девочки поменяли его фото на мое. Вот такой прикол осенил меня сегодня, и решил я приколоться. Чтобы немножко погудели-пошумели».
Неудивительно, что сообщение о планах звезды некоторые приняли за чистую монету. Певец сопровождал в концертном туре «Квартал-95», выступал в музыкальной программе во время предвыборных дебатов 19 апреля на «Олимпийском».
Кроме того, строка из его песни «Ні обіцянок, ні пробачень» (ни обещаний, ни извинений. — Ред.) использовалась командой Владимира Зеленского в предвыборной агитации.