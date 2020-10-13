Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО стала результатом давления на него со стороны гражданского общества и властей России. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в комментарии «Московскому комсомольцу»

Суздальцев рассказал, как Лукашенко отреагировал на слова Путина о политической реформе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что белорусским властям нужно налаживать диалог с обществом, потому что без него ситуация будет только усугубляться. Но поскольку полноценный диалог Лукашенко наладить не может, ему пришлось этот диалог имитировать, пояснил он.

«Было решено провести встречу в СИЗО и попытаться уговорить некоторых из посаженных оппозиционеров пойти на сделку с режимом. Двое согласились, их отпустили под домашний арест взамен на фактическое признание Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Но остальные, включая Виктора Бабарико, от сделки отказались», — считает Суздальцев.

Политолог добавил, что это решение можно расценить как уступку Лукашенко, но больше этих уступок не будет, поскольку даже в нынешнем формате освобождение двух человек под домашний арест бьет по репутации силовиков, которые являются его единственной опорой.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.