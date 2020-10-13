Агрессия стриптизера Сергея Глушко, известного по псевдониму Тарзан, по отношению к любовнице актрисе Анастасии Шульженко вызвана накопительной реакцией и возможностью поднять рейтинг. Об этом 12 октября сообщил психолог Руслан Баринов, передает dni.ru

«Осторожно, Тарзан!»: Малахов обманул Наташу Королеву © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк Наташей Королевой Тарзан не был замечен ни в изменах, ни в агрессивном поведении. По крайней мере, певица никогда не жаловалась и не поднимала вопрос о неадекватности мужа публично.

«Однако, если провести наблюдение публичных выступлений Тарзана с точки зрения психологии, можно заметить, что имея высокую половую конституцию и эпатажное поведение, у мужчины все же присутствуют зачатки агрессии», — сказал Баринов.

Он считает, что так как в супружеской жизни Глушко был примерным, любящим мужем и семьянином, агрессия и желание получить дозу адреналина накапливались годами.

После измены с Шульженко (в то время, пока супруга была на отдыхе), все, что сдерживалось, вырвалось наружу.

«Анастасия не смогла оставить эту ситуацию в стороне и решила придать огласке тот факт, что мужчина очень агрессивно и жестоко ее побил при очередной ссоре», — отметил психолог.

Шульженко заявляла, что бывший любовник сильно толкнул ее, она упала и получила травму головы.

Эксперт считает, что в этой истории не все однозначно. По его мнению, из интервью с Шульженко видно, что она часто сама становилась зачинщицей конфликтов и первая набрасывалась на Тарзана с кулаками, тем самым провоцируя мужчину.

«В данной ситуации нет правых. Анастасии не хватило мудрости, чтобы не раздувать конфликт, а Тарзану не хватило самообладания, чтобы не применять физическую силу и агрессию», — уверен психолог.

Специалист считает, что история тем не менее подняла популярность обоим сторонам конфликта.