В ходе протестных акций 11 октября был задержан и получил повреждения брат четырехкратной олимпийской чемпионки Никита Домрачев. По его словам, на митинге он оказался случайно. Биатлонистка Дарья Домрачева 13 октября выложила пост в Facebook, где выразила мнение о происходящем

Спортсменка заявила, что ее публичный гнев не поможет ситуации, а проявление эмоций — лишь самоутверждение, которое только усугубит проблемы в стране.

«Чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах…не важно, случайно оказавшихся в "горячих" местах или намеренно. Пока, очевидно, что все подобные действия лишь ещё больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку», — написала Домрачева.

Домрачева подчеркнула, что все стороны хотят быть услышанными, поэтому «нужно всем успокоиться и всё обсудить», и, возможно, диалог приведет к заветной цели — мирному и спокойному государству, но усомнилась, что у всех именно такая цель.

Никиту Домрачева обвиняют в участии в незаконном массовом мероприятии, впереди у него суд. Однако молодой человек утверждает, что просто ехал мимо и случайно оказался в эпицентре событий. Его сестра, известная биатлонистка, сейчас находится в Китае, где тренирует местную сборную по биатлону.