Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Его видеообращение 13 октября транслировали украинские телеканалы

Местные выборы на Украине станут просто сменой «оберток» — Слободчук © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

Какие именно будут вопросы, президент пообещал сообщить позже.

В июне Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению. В целом закон так и не был принят. Первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук заявил, что решения, принятые на референдумах, будут нести не консультативный, а обязательный характер.

На Украине 5 сентября официально стартовала избирательная кампания местных выборов. 24 октября наступит так называемый день тишины, то есть запрет на агитацию. 25 октября проведут выборы, а результаты станут известны 6 ноября.