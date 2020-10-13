«Я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что нас раньше никогда не спрашивали… Впервые в истории независимости мы спросим, а что думаешь ты», — сказал Зеленский.
Какие именно будут вопросы, президент пообещал сообщить позже.
В июне Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению. В целом закон так и не был принят. Первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук заявил, что решения, принятые на референдумах, будут нести не консультативный, а обязательный характер.
На Украине 5 сентября официально стартовала избирательная кампания местных выборов. 24 октября наступит так называемый день тишины, то есть запрет на агитацию. 25 октября проведут выборы, а результаты станут известны 6 ноября.