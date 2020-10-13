Активистка Ярослава Витко, назначенная бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун главой пресс-службы Одесского национального медицинского университета, направила в Службу безопасности Украины (СБУ) жалобу на предвыборную агитацию местного отделения партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом она 12 октября сообщила в Facebook

Ее возмутило написание в агитации названия города на русском языке, с двумя «с». Одесса предвыборная: Слуги народа защищают Труханова от конкурентов © commons.wikimedia.org, Alexostrov

«Сегодня направила заявление в Службу безопасности Украины за разжигание межнациональной розни и публичные призывы к изменению конституционного строя в избирательной агитации Одесского ОПЗЖ. В их возможностях «вернуть Одэси Одессу» никто и не сомневался, и речь здесь идет не о языке… Что хочет вернуть ОПЗЖ? "Русскую весну" 2014-го с вечными попытками поднять триколор над государственными зданиями и десятками жертв? А может, превратить Одессу в еще один Донецк или Луганск?» — написала Витко.

Ярослава Витко — уроженка Кировограда, отучившись в ОНУ им. Мечникова, она начала карьеру украинизатора. Является активисткой движения «За защиту украинского языка». Ранее, в интервью одесскому изданию «Лоция», она заявила, что Одесса «уже через лет двадцать пять может полностью перейти на украинский».

Сообщалось также, что в 2015 году она выкладывала фото с поклонниками нацистского батальона «Нахтигаль».