Заразившаяся коронавирусом депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич сообщила об ухудшении своего состояния. Об этом она написала на своей странице в Facebook 12 октября

Впервые в мире человек умер после повторного заражения коронавирусом © AP, Evgeniy Maloletka

«Несколько дней назад было определенное ухудшение состояния, поэтому были назначены антибиотики. Опять исчезло обоняние, полностью. И вкус почти полностью. Держится субфебрильная температура», — написала Зинкевич.

По словам Зинкевич, она продолжает соблюдать режим самоизоляции и работает на дому. Дату повторного теста планируется определить в ближайшие два дня.

Ранее нардеп сообщила, что у нее повторно выявили COVID-19. В первый раз Зинкевич переболела в тяжелой форме.