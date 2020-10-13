По ее словам, повторный тест на коронавирус оказался положительным.
«Несколько дней назад было определенное ухудшение состояния, поэтому были назначены антибиотики. Опять исчезло обоняние, полностью. И вкус почти полностью. Держится субфебрильная температура», — написала Зинкевич.
По словам Зинкевич, она продолжает соблюдать режим самоизоляции и работает на дому. Дату повторного теста планируется определить в ближайшие два дня.
Ранее нардеп сообщила, что у нее повторно выявили COVID-19. В первый раз Зинкевич переболела в тяжелой форме.