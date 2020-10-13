Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране жесткого локдауна не будет, но карантин усилят из-за растущей статистики заболеваний коронавирусом. Об этом 13 октября он заявил в эфире шоу «Свобода слова», видео которого опубликовано в YouTube

«Завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Речь не идет о полном локдауне, потому что страна просто не выдержит полного локдауна. Прежде всего это запрет массовых мероприятий… Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой зоне", более 30 человек в "желтой", 20 в "оранжевой" и полностью в "красной зоне", если мы говорим про адаптивный карантин», — заявил Степанов.

Коронавирус на Украине. Всё только начинается © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Ранее министр заявил, что Минздрав будет выступать за переход от адаптивного к усиленному карантину по всей стране в случае, если будет заполнено более 60% коек в больницах, которые принимают больных COVID-19. На сегодня этот показатель равен около 56%.

Также президент Украины Владимир Зеленский дал ряд поручений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В крупных областных центрах и Киеве будут развернуты крупные инфекционные госпитали в случае перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.