Около 80% украинских пенсионеров получают пенсию на уровне предела монетарной бедности или ниже его. Об этом на днях сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает «Зеркало недели»

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«Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости», — сказала Денисова.

Она добавила, что неизменно высоким остается уровень бедности среди пенсионеров. Пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% пожилых людей страны.