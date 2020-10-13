По словам Денисовой, прожиточный минимум на Украине составляет около $75 долларов на человека в месяц, минимальная зарплата — $176 долларов.
«Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости», — сказала Денисова.
Она добавила, что неизменно высоким остается уровень бедности среди пенсионеров. Пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% пожилых людей страны.