«С сожалением вынуждены констатировать упорное нежелание Комиссара уделять в своей работе внимание системным нарушениям прав русскоязычных граждан в ряде стран-членов Совета Европы. Так, Д.Миятович откровенно замалчивает вопиющую ситуацию с соблюдением прав человека на Украине, где власти ведут целенаправленную кампанию по ущемлению прав и интересов многочисленного русскоязычного населения страны», — говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что, несмотря на многочисленные обращения к комиссару, должная реакция не последовала.
По данным российского министерства, Дуня Миятович обращалась к вопросу защиты прав нацменьшинств лишь однажды — в октябре 2019 года, когда в один ряд поставила политику Киева «по выдавливанию русского языка из сферы образования, общественной жизни и средств массовой информации на Украине» и развитие русского языка и языков меньшинств в России.
В МИД России заявили, что считают такой подход противоречащим принципу беспристрастности и призвали комиссара предпринять, наконец, активные шаги по защите прав русскоязычного населения на Украине.
Также в ведомстве отметили, что попустительство политике киевских властей воспринимается последними как индульгенция, а для других стран становится «заразительным примером».
Гражданка Боснии и Герцеговины Дуня Миятович была избрана комиссаром по правам человека в январе 2018 года Парламентской ассамблеей Совета Европы и вступила в свою должность 1 апреля 2018 года. Она является четвертым комиссаром, сменившим Нильса Муйжниекса (2012-2018), Томаса Хаммарберга (2006-2012) и Альваро Хиль-Роблеса (1999-2006).