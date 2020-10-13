Департамент информации и печати МИД России назвал работу комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович по проблематике защиты прав национальных меньшинств на Украине противоречащей принципу беспристрастности. Комментарий опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации 12 октября

«С сожалением вынуждены констатировать упорное нежелание Комиссара уделять в своей работе внимание системным нарушениям прав русскоязычных граждан в ряде стран-членов Совета Европы. Так, Д.Миятович откровенно замалчивает вопиющую ситуацию с соблюдением прав человека на Украине, где власти ведут целенаправленную кампанию по ущемлению прав и интересов многочисленного русскоязычного населения страны», — говорится в сообщении МИД РФ.

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По данным российского министерства, Дуня Миятович обращалась к вопросу защиты прав нацменьшинств лишь однажды — в октябре 2019 года, когда в один ряд поставила политику Киева «по выдавливанию русского языка из сферы образования, общественной жизни и средств массовой информации на Украине» и развитие русского языка и языков меньшинств в России.

В МИД России заявили, что считают такой подход противоречащим принципу беспристрастности и призвали комиссара предпринять, наконец, активные шаги по защите прав русскоязычного населения на Украине.

Также в ведомстве отметили, что попустительство политике киевских властей воспринимается последними как индульгенция, а для других стран становится «заразительным примером».

Гражданка Боснии и Герцеговины Дуня Миятович была избрана комиссаром по правам человека в январе 2018 года Парламентской ассамблеей Совета Европы и вступила в свою должность 1 апреля 2018 года. Она является четвертым комиссаром, сменившим Нильса Муйжниекса (2012-2018), Томаса Хаммарберга (2006-2012) и Альваро Хиль-Роблеса (1999-2006).