Видеозапись драки киевских водителей трамвая и маршрутки, которые не поделили дорогу на Подоле, опубликовали на днях в Facebook-группе «Киев Оперативный»

Массовая драка произошла в парламенте Армении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

На записи видно, как водитель маршрутки дерется с водителем трамвая. Последний бросает оппонента на землю, затем проигравший пытается сбить зеркало с водительской стороны трамвая. Соперник догоняет водителя и бьет его еще раз. После словесной перепалки конфликтующие стороны расходятся.

Судя по крикам, ссора произошла из-за того, что маршрутка заехала на трамвайные пути.