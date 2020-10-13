«Настоящий МорталКомбат произошел на Подоле между водителями маршрутки и трамвая. Водитель трамвая выиграл… А вообще это еще один звоночек к пересмотру пассажирских перевозок в столице», — подписали видео авторы группы.
На записи видно, как водитель маршрутки дерется с водителем трамвая. Последний бросает оппонента на землю, затем проигравший пытается сбить зеркало с водительской стороны трамвая. Соперник догоняет водителя и бьет его еще раз. После словесной перепалки конфликтующие стороны расходятся.
Судя по крикам, ссора произошла из-за того, что маршрутка заехала на трамвайные пути.