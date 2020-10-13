Противники ЛГБТ и фильма «Главная крепость Сечи» пришли на показ, чтобы сорвать показ ленты, представители секс-меньшинств заявили, что их оппоненты анонсировали свои действия в соцсетях.
«Парни, возбужденные на новость о показе фильмов Coming out of isolation 2.0 с гей-казаками, пришли показать нам своего пиструна неестественным способом, то есть путем нападения на кинособытие. Наверное, они не ожидали, что показ все же не будет отменен… Мы все в безопасности, а нападающие в стыде», — написала Диана Берг.
ЛГБТ-активистка поблагодарила полицию за защиту и предположила, что нападавшие были участниками «Национального корпуса». Берг пригласила их на мирный диалог.
Короткометражный фильм «Главная крепость Сечи» рассказывает историю о тайной жизни запорожских казаков. По задумке авторов, картина должна разрушать стереотипы о гомосексуалистах и бороться с дискриминацией ЛГБТ.
В понедельник, 12 октября, в Киеве противники ЛГБТ устроили акцию протеста прямо рядом с митингом в честь дня каминг-аута.