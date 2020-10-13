По его словам, все вакцины от гриппа в настоящее время завозятся из-за рубежа.
«Украинских вакцин нет. Каким образом и насколько они сертифицированы и легальны — я не знаю», — сказал Тодуров.
Он также отметил, что на Украину массово завозят вакцину от коронавируса «и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами». Отвечая на уточняющий вопрос, Тодуров подтвердил, что речь идет именно о вакцинах от COVID-19.
«Мы читаем наших коллег-инфекционистов из России. Отзывы в целом очень хорошие», — прокомментировал врач качество российской вакцины.
Первую вакцину от коронавируса в России разработал Центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.