На Украину уже начали завозить российскую вакцину от коронавируса. Об этом 12 октября в эфире телеканала «Украина 24» заявил доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Борис Тодуров

По его словам, все вакцины от гриппа в настоящее время завозятся из-за рубежа.

«Украинских вакцин нет. Каким образом и насколько они сертифицированы и легальны — я не знаю», — сказал Тодуров.

Коронавирус на Украине. Всё только начинается © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Мы читаем наших коллег-инфекционистов из России. Отзывы в целом очень хорошие», — прокомментировал врач качество российской вакцины.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал Центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.