Американская компания Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни участника исследований. Об этом 12 октября сообщили на сайте компании

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Заболевание проявилось в ходе третьей фазы испытания вакцины. В настоящее время изучается состояние заболевшего.

В сентябре компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины. В исследовании задействованы 60 тысяч человек из США, Бразилии, Аргентины, Мексики и других стран.

Предполагалось, что первые партии вакцины Johnson & Johnson будут доступны в начале 2021 года.

Разработкой вакцины в США, помимо Johnson&Johnson, занимаются британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания), американская биотехнологическая компания Moderna, а также компании Merck и Pfizer.