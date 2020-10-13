«Мы временно приостановили дальнейшую раздачу доз вакцины от COVID-19… из-за необъяснимого заболевания у участника испытаний», — говорится в материале.
Заболевание проявилось в ходе третьей фазы испытания вакцины. В настоящее время изучается состояние заболевшего.
В сентябре компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины. В исследовании задействованы 60 тысяч человек из США, Бразилии, Аргентины, Мексики и других стран.
Предполагалось, что первые партии вакцины Johnson & Johnson будут доступны в начале 2021 года.
Разработкой вакцины в США, помимо Johnson&Johnson, занимаются британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания), американская биотехнологическая компания Moderna, а также компании Merck и Pfizer.