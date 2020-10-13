«Я знаю его лично уже очень много лет, когда ему было всего 24 годика. Насилие — это его почерк. Начиная с "Революции роз", он планировал акты насилия, обязательно это должно было попасть на телевидение. Для него важна была "картинка на экране" — это его слова», — заявил Мамрадзе.
Он отметил, что Саакашвили стремиться выглядеть сильным и бесстрашным.
Однако эксперт признал, что есть вероятность и реального нападения на бывшего грузинского лидера. В Афинах у того много недоброжелателей, заключил Мамрадзе.
Накануне стало известно о попытке нападения на экс-президента Грузии. Отмечалось, что инцидент произошел во время встречи Саакашвили с грузинскими эмигрантами. В ходе столкновения пострадало несколько человек.