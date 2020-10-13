Попытка нападения на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Афинах могла быть инсценировкой, так как насилие - это «его почерк». Об этом 12 октября сообщил руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе, передает НСН

Дело в любви — Саакашвили о нападении на него в Греции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заявил Мамрадзе.

Он отметил, что Саакашвили стремиться выглядеть сильным и бесстрашным.

Однако эксперт признал, что есть вероятность и реального нападения на бывшего грузинского лидера. В Афинах у того много недоброжелателей, заключил Мамрадзе.

Накануне стало известно о попытке нападения на экс-президента Грузии. Отмечалось, что инцидент произошел во время встречи Саакашвили с грузинскими эмигрантами. В ходе столкновения пострадало несколько человек.