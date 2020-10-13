«На заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в нашей стране», — сказал Степанов.
По его словам, помимо прочего, власти намерены ограничить максимальное число людей, которые могут участвовать в массовых мероприятиях.
При этом Степанов сказал, что полный «локдаун» вводить в стране не планируется.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к «адаптивному карантину», то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране.