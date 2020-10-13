Президент Белоруссии Александр Лукашенко ждет от представителей оппозиции ослабления протестов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: Визит Лукашенко в СИЗО говорит о готовности к сделке с оппозицией, но с позиции сильного © РИА Новости, Нина Зотина

«То есть что они выйдут и скажут: «Спасибо, все свободны! Мы договорились, мы ждем 2021-22 года, конституционной реформы, второй реформы, третьей реформы, расходитесь по домам». Или же он ждет, что выйдет кто-нибудь из них и скажет, что да, мы договорились, мы не поддерживаем [лидера оппозиции Светлану] Тихановскую, мы признаем Лукашенко президентом, но при определенных условиях, что будут производиться какие-то изменения, трансформации и так далее», — объяснил политолог.

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Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.