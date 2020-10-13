Во внешней политике Армения ведет себя, как Белоруссия. Об этом в интервью изданию Украина. ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Александр Рар: Запад больше не сможет ослаблять Россию, как прежде © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Беларуси это не удается, а Армении частично удается, потому что во Франции и в Америке проживают большие армянские диаспоры, которые, как мне кажется, частично правят Арменией»,- рассказал политолог.

Александр Рар напомнил, что Армения зажата между Турцией и Азербайджаном, с которыми у нее плохие отношения. У нее плохие отношения с Грузией и нейтральные с Ираном, поэтому Армении не остается ничего иного, как интегрироваться дальше с Евразийским союзом.

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