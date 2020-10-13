По его словам, Армения обращается к России и просит защиты и инвестиций, а когда в Ереване начинают считать, что Россия на них давит, то армянские политические элиты обращаются к Западу.
«Беларуси это не удается, а Армении частично удается, потому что во Франции и в Америке проживают большие армянские диаспоры, которые, как мне кажется, частично правят Арменией»,- рассказал политолог.
Александр Рар напомнил, что Армения зажата между Турцией и Азербайджаном, с которыми у нее плохие отношения. У нее плохие отношения с Грузией и нейтральные с Ираном, поэтому Армении не остается ничего иного, как интегрироваться дальше с Евразийским союзом.
Полностью интервью можно прочитать здесь.