В пятницу, 10 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с заключенными в СИЗО. Диалог длился более четырех часов, его содержание пока не раскрывается, но столь долгий разговор свидетельствует о том, что часть оппозиционеров раскаялась и готова к диалогу, рассказал политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

По мнению Дзерманта, о готовности к разговору со стороны заключенных свидетельствует, в том числе, интервью сторонника Бабарико Юрия Воскресенского. Бизнесмен рассказал, что сожалеет о совершенных им действиях, а также озвучил источники финансирования и технологии, которые были использованы.

«Очевидно, что часть из тех, кто задержан и содержится в СИЗО, наверняка переосмыслили свои действия и хотели бы что-то исправить, в том числе в той ситуации, которая в Белоруссии сложилась», — прокомментировал эксперт.

Политолог считает, что именно поэтому Лукашенко пошел на визит в СИЗО. Оппозиция раскололась на две части: непримиримую и раскаявшихся. С последними возможен конструктивный диалог и глава государства будет его вести, чтобы разрешить кризисную ситуацию в стране, считает политолог.

Политолог Дзермант выяснил, сколько еще Лукашенко продержится у власти © Facebook, Алексей Дзермант здесь.

Встреча главы государства Александра Лукашенко с группой заключенных в СИЗО состоялась 10 октября. Большинство арестованных задержаны по подозрению в захвате власти с помощью оппозиционного Координационного совета, который создала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Сама она через несколько дней после выборов уехала в Литву.

Протесты в Белоруссии продолжаются, митингующие считают итоги выборов сфальсифицированными в пользу Лукашенко. Его легитимность не признают страны Евросоюза.

В понедельник, 12 октября, после встречи с Лукашенко, из белорусского СИЗО были освобождены бизнесмен Юрий Воскресенский (член инициативной группы экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико) и директор минского офиса крупной IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Содержание под стражей им заменили на домашний арест.