Европа поддержала миротворческие инициативы России в конфликте между Арменией и Азербайджаном, так как не хочет включения в ситуацию Турции. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру

Алиев рассказал о роли России в урегулировании конфликта в Карабахе © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк

«Мало того, Европа испугалась вмешательства Турции в конфликт в Карабахе, и того, что она претендует на роль региональной сверхдержавы, поэтому наоборот Европа поощряла миротворческую роль России в этом конфликте», — отметил Рар.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В пятницу, 9 октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 по Москве субботы, 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.