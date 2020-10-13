Волнения по всему миру связаны со стрессом, вызванными пандемией коронавируса и проистекающими из нее последствиями. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Все эти выступления связаны с тем стрессом, который появился у людей в связи с коронавирусом: тут и экономические проблемы, и ограничения, и потеря веры в хорошее экономическое будущее. Так что я бы обратил внимание на вот эту глобальную тенденцию», — отметил Рар.

Эксперт подчеркнул, что если бы во время пандемии страны Евразийского союза подставляли друг другу плечо, то риски были бы минимизированы. В связи с этим он призвал делать выводы из ситуации.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.