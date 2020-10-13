Он обратил внимание, что бунты, революции, и протесты происходят сегодня не только на постсоветском пространстве, но и в США, и в ЕС.
«Все эти выступления связаны с тем стрессом, который появился у людей в связи с коронавирусом: тут и экономические проблемы, и ограничения, и потеря веры в хорошее экономическое будущее. Так что я бы обратил внимание на вот эту глобальную тенденцию», — отметил Рар.
Эксперт подчеркнул, что если бы во время пандемии страны Евразийского союза подставляли друг другу плечо, то риски были бы минимизированы. В связи с этим он призвал делать выводы из ситуации.
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