Украина пока проигрывает в борьбе против коронавирусной инфекции, а виной тому - нехватка медицинского персонала, часть из которого уехала за заработки в другие страны, заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире телеканала NEWSONE 12 октября

Карасев объяснил, как Украину наказали за дискриминацию русского языка

Вторая составляющая успешной борьбы с COVID-19, уверен эксперт, состоит в достаточном финансировании медицины. На его взгляд, главными статьями расходов государственных средств должны быть военный блок и здравоохранение, потому что только полноценное финансирование этих сфер позволит сделать жизнь в государстве безопасной.

За последние несколько месяцев Украина многократно била антирекорд по числу зафиксированных за сутки новых зараженных коронавирусом.