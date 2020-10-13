Карасев объяснил, как Украину наказали за дискриминацию русского языка
Карасев объяснил, как Украину наказали за дискриминацию русского языка
«Дело во врачах, врачей нет. Врачи уехали, вы их не вернете сразу. Среднее звено, санитары, санитарки уехали. В Германии работают, в Италии работают и так далее. Еще 15 лет назад, 10 лет назад в Ливию уезжали наши врачи, там хорошо еще [Муаммар] Каддафи платил, поэтому вы сейчас не вернете этих врачей», — заявил Карасев.

Вторая составляющая успешной борьбы с COVID-19, уверен эксперт, состоит в достаточном финансировании медицины. На его взгляд, главными статьями расходов государственных средств должны быть военный блок и здравоохранение, потому что только полноценное финансирование этих сфер позволит сделать жизнь в государстве безопасной.

За последние несколько месяцев Украина многократно била антирекорд по числу зафиксированных за сутки новых зараженных коронавирусом.