«Дело во врачах, врачей нет. Врачи уехали, вы их не вернете сразу. Среднее звено, санитары, санитарки уехали. В Германии работают, в Италии работают и так далее. Еще 15 лет назад, 10 лет назад в Ливию уезжали наши врачи, там хорошо еще [Муаммар] Каддафи платил, поэтому вы сейчас не вернете этих врачей», — заявил Карасев.
Вторая составляющая успешной борьбы с COVID-19, уверен эксперт, состоит в достаточном финансировании медицины. На его взгляд, главными статьями расходов государственных средств должны быть военный блок и здравоохранение, потому что только полноценное финансирование этих сфер позволит сделать жизнь в государстве безопасной.
За последние несколько месяцев Украина многократно била антирекорд по числу зафиксированных за сутки новых зараженных коронавирусом.