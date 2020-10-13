Никакого внешнего следа в событиях в Киргизии нет, поэтом России следует воздержаться от практического вмешательства в политический кризис в этой среднеазиатской республике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ученый-востоковед, доктор исторических наук, журналист Александр Князев

По его словам, в Киргизии есть группа западно ориентированных оппозиционеров — партии «Бирбол», «Реформа», «Ата-Мекен» — но они разрознены и не создают какого-то критического влияния на оппозицию. С точки зрения практической политики Москве было бы целесообразно сейчас выждать, делая заявления с обозначением собственной позиции, но не более того.

«Другое дело, что когда спадет накал кризиса, нам придется в очередной раз как старшему брату, мы не потеряли этой функции, придется оказывать гуманитарную финансовую помощь независимо от того, как там все развернется. Я вижу кое-где в соцсетях призывы к силовому вмешательству, но через две недели мы будем оккупантами и для одной стороны, и для другой. Это не советское пространство»,- считает эксперт.

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В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.