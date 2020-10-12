Российский военный журналист, создатель проекта WarGonzo Семен Пегов прокомментировал возбуждение против него уголовного дела генпрокуратурой Азербайджана, сообщает РИА Новости 12 октября

Ранее генпрокуратура Азербайджана обвинила журналиста в незаконном пересечении границы, антигосударственных призывах и призывах к терроризму.

«Честно говоря, я вообще не понимаю шумихи вокруг этого. Ну, завели дело и завели, что, первый раз что ли. На Украине тоже меня пособником террористов, сепаратистов, как только ни называли. Ну, что теперь сделать», — цитирует агентство Пегова.

Семён Пегов: Запад рассматривает донбасский фронт в связке с белорусским © РИА Новости, Владимир Трефилов

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.