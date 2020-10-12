Ранее генпрокуратура Азербайджана обвинила журналиста в незаконном пересечении границы, антигосударственных призывах и призывах к терроризму.
«Честно говоря, я вообще не понимаю шумихи вокруг этого. Ну, завели дело и завели, что, первый раз что ли. На Украине тоже меня пособником террористов, сепаратистов, как только ни называли. Ну, что теперь сделать», — цитирует агентство Пегова.
Также ему опять угрожают в соцсетях, рассказал журналист. Он отметил, что ни один угрожавших не принял его приглашение приехать и пообщался на передовой.
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.