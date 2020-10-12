Соглашение о перемирии ранее было достигнуто на трёхсторонней встрече в Москве.
Теперь же Матвиенко провела телефонные разговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.
«Стороны обсудили ситуацию в регионе. Председатель Совета Федерации обратилась к собеседникам с призывом к строгому соблюдению участниками конфликта договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Москве министрами иностранных дел Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Совфеда.
Матвиенко отметила необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и возвращения процесса вокруг нагорно-карабахского урегулирования в мирное, политико-дипломатическое русло при активном посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.