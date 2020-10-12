Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главам парламентов Армении и Азербайджана с призывом к строгому соблюдению договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, пишет РИА Новости 12 октября

Соглашение о перемирии ранее было достигнуто на трёхсторонней встрече в Москве.

Теперь же Матвиенко провела телефонные разговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

«Стороны обсудили ситуацию в регионе. Председатель Совета Федерации обратилась к собеседникам с призывом к строгому соблюдению участниками конфликта договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Москве министрами иностранных дел Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Совфеда.

Глазами зарубежных наблюдателей: Что происходит в Нагорном Карабахе и вокруг него © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.