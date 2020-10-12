Ранее в октябре Литва отозвала шесть дипломатов, хотя Минск требовал 11, чтобы уравнять численность диппредставительства с белорусским посольством в Литве.
«Учитывая ультимативные требования и отзывая еще шесть дипломатов из Минска и Гродно, мы стремимся остановить процесс ограничения дипломатических контактов», — сказала представитель МИД Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.
По ее словам, минск не пошел на компромисс «и продолжал ультимативно требовать сокращения количества литовских дипломатов, а когда мы не согласились, то работающих в Беларуси дипломатов намеревались объявить персона нон грата, что значительно ограничило бы возможности дипломатов работать в будущем».
Она также напомнила, что министры иностранных дел стран ЕС в понедельник поддержали принципиальное решение расширить список официальных лиц Белоруссии, попадающих под санкции, еще на 10 человек, включая президента Александра Лукашенко.