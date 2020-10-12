МИД Литвы решил отозвать еще шесть своих дипломатов из Минска и Гродно по требованию белорусских властей, сообщает «Интерфакс» 12 октября

Ранее в октябре Литва отозвала шесть дипломатов, хотя Минск требовал 11, чтобы уравнять численность диппредставительства с белорусским посольством в Литве.

«Учитывая ультимативные требования и отзывая еще шесть дипломатов из Минска и Гродно, мы стремимся остановить процесс ограничения дипломатических контактов», — сказала представитель МИД Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.

Литва перестала выдавать свои визы белорусам © Lithuanian Ministry of Foreign

Она также напомнила, что министры иностранных дел стран ЕС в понедельник поддержали принципиальное решение расширить список официальных лиц Белоруссии, попадающих под санкции, еще на 10 человек, включая президента Александра Лукашенко.