Украинский таролог Анна Баратынская сделала расклад, насколько велики шансы на победу Виталия Кличко в Киеве, Геннадия Кернеса в Харькове и Геннадия Труханова в Одессе, результаты опубликовали Vesti.ua 12 октября

Первый расклад таролог сделала на ситуацию вокруг выборов мэра в Харькове. Действующему городскому голове Геннадию Кернесу выпала карта ограничения, что означает проблемы со здоровьем.

«Больше, чем на войне». Астролог предсказал количество жертв коронавируса на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В Киеве таролог увидела самую ожесточенную борьбу. Тут, считает Баратынская, второго тура избежать не получится. На действующего мэра Виталия Кличко выпала карта мира, но его сопернице Ирине Верещук досталась «императрица».

«Что такое императрица с точки зрения таро — это женщина-мама, она очень сильна, она будет вести борьбу до последнего и просто так свое место не отдаст. В итоге Кличко выпадает жезловая четверка — эта карта говорит все-таки об успехе», — прокомментировала расклад таролог.

А вот у мэра Одессы Геннадия Труханова, по мнению таролога, прогноз самый оптимистичный. Ему выпала карта короля мечей, что означает человека сильного, волевого и идущего до конца, а вот его оппоненту достались две карты: головной боли и подарка.

Баратынская оценила это сочетание как однозначный проигрыш на выборах, за которым последует очень выгодное предложение от Труханова, так что в итоге в проигрыше никто не останется.

Проверить результаты работы таролога можно будет уже совсем скоро, местные выборы на Украине пройдут 25 октября.