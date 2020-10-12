В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели меру пресечения в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова, сообщает 24.kg 12 октября

По информации агентства, бывшего милицейского чиновника отправили в СИЗО на два месяца.

Адвокат задержанного Икрамидин Айткулов назвал обвинение Асанова в организации массовых беспорядков абсурдным.

Напомним, после протестов 5-6 октября киргизские министры массово ушли в отставку. Тогда освобожденный протестующими Асанов провозгласил себя исполняющим обязанности главы МВД и пообещал навести порядок в стране.

Новый «железный Феликс» или «киргизский Аваков»? В Киргизии появился сильный лидер © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В интервью Sputnik Асанов рассказал, что его преследовали за то, что он отказался ликвидировать экс-президента Алмазбека Атамаева во время задержания в 2019 году.

Тогда Асанов занимал пост замглавы МВД республики.

В Киргизии в результате массовых беспорядков наступило безвластие, парламент расколот и не может принимать решение, министры массово ушли в отставку, президент скрывается.

Кризис не пройден: юристы объяснили, почему избрание премьера в Киргизии было незаконным © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Садыром Жапаровым.

Однако, как отмечают местные эксперты, на заседании не было собрано достаточного количества депутатов, поэтому его назначение нелегитимно.

Правительство Жапарова начало водворять за решетку освобожденных в ходе беспорядков оппозиционеров, однако в стране до сих пор ситуация нестабильная, продолжаются протесты.