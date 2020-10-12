По информации агентства, бывшего милицейского чиновника отправили в СИЗО на два месяца.
Адвокат задержанного Икрамидин Айткулов назвал обвинение Асанова в организации массовых беспорядков абсурдным.
Напомним, после протестов 5-6 октября киргизские министры массово ушли в отставку. Тогда освобожденный протестующими Асанов провозгласил себя исполняющим обязанности главы МВД и пообещал навести порядок в стране.
Эксперты называли его сильным лидером, новым «железным Феликсом» и «киргизским Аваковым».
В интервью Sputnik Асанов рассказал, что его преследовали за то, что он отказался ликвидировать экс-президента Алмазбека Атамаева во время задержания в 2019 году.
Тогда Асанов занимал пост замглавы МВД республики.
В Киргизии в результате массовых беспорядков наступило безвластие, парламент расколот и не может принимать решение, министры массово ушли в отставку, президент скрывается.
10 октября парламент проголосовал за новое правительство во главе с Садыром Жапаровым.
Однако, как отмечают местные эксперты, на заседании не было собрано достаточного количества депутатов, поэтому его назначение нелегитимно.
Правительство Жапарова начало водворять за решетку освобожденных в ходе беспорядков оппозиционеров, однако в стране до сих пор ситуация нестабильная, продолжаются протесты.