Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер считает, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который проходит лечение от коронавируса в немецкой клинике Шарите, не вернется на Украину до местных выборов

Харьковский горсовет отреагировал на данные об ухудшении здоровья Кернеса © Facebook, Геннадий Кернес

«В этом и есть большая проблема. Это проблема, в которой он находится, и проблема в целом Харьковского региона — вы знаете, что в последнее время мы в антилидерах. Меня это крайне беспокоит. До определенного времени Харьков вообще не признавал коронавирус. Увы, но есть люди, которые до сих пор не видят и не слышат ничего о нем. При этом больницы переполнены», — сказал Кучер.

Также по его словам, сейчас Кернес чувствует себя плохо.