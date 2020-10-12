Представитель партии Игоря Смешко «Сила и Честь» Анна Григорьева запустила агитацию перед местными выборами, развесив плакаты со своим именем, а вот правильно выбрать фото женщине не удалось. Снимок билборда 12 октября опубликовал блогер Назар Приходько у себя в Facebook

Во Львове билборд партии Зеленского атаковали антисемиты © real-estate.lviv.ua | real-estate.lviv.ua | Перейти в фотобанк Анны Григорьевой, вот только на второй части билборда напечатано фото Игоря Смешко.

«У меня истерика!!! На часах, на момент написания поста-1:40 ночи. Ржунимагу в подушку кричу!!! Ханна Пятрова Григорьева-Смешко», — подписал фото блогер.

«Суровая дама», «Что ж политика с тобой сделала, Ань?», «Неужели не хватило ума сделать фото вместе», «Так там все такие», — прокомментировали снимок подписчики.

Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.