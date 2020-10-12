По словам Королевой, она не посещала полуостров после того, как он присоединился к России, и никак не высказывалась об этом. Певица отметила, что считает дело против нее сфабрикованным.
«Почему мне запретили въезд в Украину? Мне пришивали историю с Крымом. Пришивали, потому что этой истории у меня не было. Я не нарушала границы, как СБУ говорит. Присоединили к запрещенным спискам из-за моих высказываний, но у меня и высказываний не было. Вот просто так запретили. Я, видимо, уникальный персонаж», — заявила она.