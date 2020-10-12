Российская певица украинского происхождения Наташа Королева заявила, что ей запретили въезд на территорию Украины из-за дела о Крыме. Об этом она рассказала в интервью для программы «Осторожно, Собчак!», которое обнародовали в YouTube 11 октября

Певица Наташа Королева создала в Подмосковье «маленькую Украину» © Скриншот из видео 1+1

«Почему мне запретили въезд в Украину? Мне пришивали историю с Крымом. Пришивали, потому что этой истории у меня не было. Я не нарушала границы, как СБУ говорит. Присоединили к запрещенным спискам из-за моих высказываний, но у меня и высказываний не было. Вот просто так запретили. Я, видимо, уникальный персонаж», — заявила она.