Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на полигоне №5 в Подгорцах Киевской области начнут рекультивацию и подготовку к закрытию. Об этом 12 октября он сообщил на пресс-конференции, которую транслировали в Facebook

Газовая камера для киевлян. Дарницу окутал смог от горящей свалки © Facebook, Володимир Чемерис По его словам, проект рекультивации первой карты на полигоне уже прошел государственную экспертизу. Закупается необходимое оборудование. Кличко также отметил, что процесс будет длительным.