«Полигон №5 в Подгорцах — это самая большая свалка в Украине. За год на нее свозят более 450 тысяч тонн отходов. Работает этот полигон — уже 34 года. Представьте — сколько там мусора! Мы внедряем на полигоне новейшие технологии, чтобы минимизировать его негативное влияние на экологию… Я уже подписал распоряжение о начале работ по рекультивации всего полигона», — заявил Кличко.
По его словам, проект рекультивации первой карты на полигоне уже прошел государственную экспертизу. Закупается необходимое оборудование. Кличко также отметил, что процесс будет длительным.