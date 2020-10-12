Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину и Польшу мечтают поссорить, но этого не случится. Об этом 12 октября он сообщил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Киеве, которую транслировал Офис президента в Facebook

Во вред себе. Зачем Зеленский выдвинул ультиматум Польше © пресс-служба президента Украины Украинский лидер выразил уверенность, что между Украиной и Польшей не может быть никаких споров, кроме одного — в каких именно украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу.