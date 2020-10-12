«Мы с господином Дудой убеждены, что Украина и Польша не могут сосуществовать иначе, как в мире, согласии, дружбе и взаимоуважении. Должны всегда помнить, что поссорить Украину и Польшу мечтают многие наши недруги. И всем им можем сказать только одно: не дождетесь», — отметил Зеленский.
Украинский лидер выразил уверенность, что между Украиной и Польшей не может быть никаких споров, кроме одного — в каких именно украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу.