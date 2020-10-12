Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда выступили с совместным заявлением, которое подписали в ходе встречи в Киеве 12 октября. Документ опубликован на сайте Офиса президента Украины

В ходе встречи глав государств Дуда подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выступил за продолжение «крымских» санкций против России.

Президент Польши встретится с Зеленским, Разумковым и Шмыгалем в Киеве © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Президенты пришли к соглашению о необходимости защиты прав нацменьшинств и функционировании школ для польских и украинских детей.

В числе глобальных тем встречи были озвучены вопросы углубления отношений Украины с Евросоюзом, предоставления Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО, а также вопрос о совместном противодействии пандемии коронавируса.