В ходе встречи глав государств Дуда подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выступил за продолжение «крымских» санкций против России.
В документе также говорится о том, что обе стороны осуждают акты надругательства над украинскими и польскими памятниками и местами памяти в обеих странах, стороны договорились о совместной опеке над ними.
Президенты пришли к соглашению о необходимости защиты прав нацменьшинств и функционировании школ для польских и украинских детей.
В числе глобальных тем встречи были озвучены вопросы углубления отношений Украины с Евросоюзом, предоставления Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО, а также вопрос о совместном противодействии пандемии коронавируса.