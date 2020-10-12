В ходе встречи глав государств Дуда подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выступил за продолжение «крымских» санкций против России.

Президент Польши встретится с Зеленским, Разумковым и Шмыгалем в Киеве
Президент Польши встретится с Зеленским, Разумковым и Шмыгалем в Киеве
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
В документе также говорится о том, что обе стороны осуждают акты надругательства над украинскими и польскими памятниками и местами памяти в обеих странах, стороны договорились о совместной опеке над ними.

Президенты пришли к соглашению о необходимости защиты прав нацменьшинств и функционировании школ для польских и украинских детей.

В числе глобальных тем встречи были озвучены вопросы углубления отношений Украины с Евросоюзом, предоставления Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО, а также вопрос о совместном противодействии пандемии коронавируса.