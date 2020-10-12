Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба правительства

Коронавирус: украинские медики сделали неприятное открытие © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк Алексеем Даниловым селекторного совещания.

«За последние сутки в Харьковской области 741 человек заболел — это абсолютный рекорд. В Сумской области заболели 418 человек. Более чем по 200 — в Киевской, Полтавской, Ривненской, Хмельницкой областях. Здесь есть четкие тенденции по росту количества заболеваний», — подчеркнул Шмыгаль.

Также отмечается, что Киев и Харьковская область остаются лидерами по общему числу выявленных случаев заболевания.