Возможности России повлиять на урегулирование конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны. Об этом 11 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РБК

Алиев заявил, что конфликт в Карабахе можно решить только военным путем © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк объяснил он.

По словам президента, Азербайджан неоднократно обращался к российскому руководству, чтобы то использовало рычаги политического влияния на Армению и убедило армянскую сторону в прекращении, как считают в Баку, оккупации Нагорного Карабаха. Армения, по его словам, на 100% зависит от России — от обеспечения безопасности до поставок газа и электроэнергии.

«У России есть масса инструментов, чтобы за короткое время убедить Армению, что единственный выход из положения — и не только в плане военного противостояния, но и в целом для будущего Армении — в том, чтобы найти решение с Азербайджаном, а оно достаточно простое: уйти с территории, вывести войска, наши люди туда вернутся, и мы будем пытаться вновь жить рядом», — сказал Алиев.

В минувшую пятницу в Москве при посредничестве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова прошли консультации глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Баграмова. Они продолжались почти 11 часов. Итогом стало согласованное заявление о прекращении огня с 12 часов дня 10 октября и начале переговоров по мирному урегулированию. Однако в течение субботы стороны заявляли о нарушении режима тишины.